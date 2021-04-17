Румунський спеціаліст пояснив, чому не демонстрував емоцій після звитяги.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився враженнями після центрального поєдинку 22-го туру чемпіонату України, де кияни здолали "гірників".

Слова наставника наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Якби "Шахтар" виграв, вони б наблизилися до нас. Тим більше у нас складні наступні ігри. Гра була рівна, тактична, у них хороший контроль м'яча був. Ми дуже організовані були в обороні, закривали всі зони, виходили на гравця, який володіє м'ячем, практично не дали створити жодного моменту біля наших воріт. Не було видовищної гри - це нормально, коли в ній вирішується дуже багато", - зазначив Мірча.

"З одного боку була дуже технічна команда, з технічними гравцями, з іншого - дуже потужна фізично, організована, яка знала, що робити і як грати, як захистити результат. Чемпіонат виграється за рахунок організації гри в обороні й переходу у швидкі контратаки зі взяттям воріт. Були індивідуальні помилки, але результат мене задовольнив. Це не знімає важливість перемоги, те, наскільки розумно футболісти зіграли й виконали установку", - додав Луческу.

На запитання журналіста, чому він не демонстрував емоцій після перемоги, 75-річний фахівець відповів:

"Мені нелегко. Окей".

На цій сумній ноті румун пішов від мікрофона, так і не відповівши на питання: "Це через "Шахтар"?".

Шахтар - Динамо: підсумки матчу

За чотири тури до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 10 очок.

В наступному турі "Динамо" може оформити чемпіонство, якщо переможе "Інгулець".

До цього протистояння останній раз "Динамо" перемагало "Шахтар" в рамках УПЛ ще в серпні 2018 року.

Після цього поєдинку статистика особистих зустрічей в чемпіонаті України між "Динамо" і "Шахтарем" наступна: колективи провели один проти одного 67 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян теж 25, ще 17 матчів завершилися внічию.

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Автор: Артем Будрін