Все вирішив єдиний гол з пенальті.

17 квітня на НСК "Олімпійський" в Києві пройшов матч 22-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо".

В першому таймі жодна з команд не поспішала брати ініціативу. Проте на 37-й хвилині Маркос Антоніо без особливої на те причини сфолив на Олександрі Андрієвському і "привіз" пенальті. Катерина Монзуль порадилася з відеоасистентами й не скасувала своє рішення. Карлос де Пена холоднокровно реалізував шанс.

У другому таймі динаміка гри була теж не особливо високою. Кияни грали другим номером, а "Шахтар" передбачувано атакував і так й не зміг нав'язати конкуренцію.

Тепер за чотири тури до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 10 очок.

Шахтар - Динамо - 0:1

Гол: Де Пена, 38 (пенальті)

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон (Судаков, 82), Маркос (Тете, 46), Марлос (Дентінью, 72), Соломон (Фернандо, 63), Мораєс

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзера, Шепелєв, Андрієвський (Шапаренко, 71), Буяльський (Гармаш, 80), Де Пена (Жерсон, 71), Караваєв (Циганков, 75), Бесєдін

Всього в рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 67 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян теж 25, ще 17 матчів завершилися внічию.

В наступному турі "Динамо" може оформити чемпіонство, якщо переможе "Інгулець".

Зауважимо, що востаннє в рамках УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" ще в серпні 2018 року.

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Автор: Артем Будрін