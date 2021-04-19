Португальський тренер може покинути "гірників" в кінці сезону.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін відповів на питання про те, чи прийнято рішення щодо майбутнього головного тренера команди Луїша Каштру.

Про це він сказав в ефірі програми "Великий футбол".

"Чи можна говорити про майбутнє Каштру? Рішення ще не прийнято", - сказав Палкін.

"Чи є шанс, що він залишиться? Шанси є завжди", - коротко відповів гендиректор"гірників".

Читайте також"Готовий до всього": тренер Шахтаря Каштру - про можливу відставку

Нагадаємо, контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується влітку і поки не був продовжений.

Раніше повідомлялося про те, що "гірники" ведуть переговори з італійським фахівцем Роберто де Дзербі.

Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі"

Луїш Каштру очолив "Шахтар" влітку 2019 року, змінивши на посаді головного тренера Паулу Фонсеку.

Під керівництвом португальця в першому сезоні "Шахтар" став чемпіоном України, на 23 очки випередивши "Динамо", а також дістався до півфіналу Ліги Європи.

У другому сезоні "гірники" вже майже втратили шанси на чемпіонський титул (відставання від "Динамо" становить 10 очок за 4 тури до фінішу), вилетіли з Ліги Європи в 1/8 фіналу і знову не змогли дістатися до фіналу Кубка України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар