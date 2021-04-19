Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін відповів на питання про те, чи прийнято рішення щодо майбутнього головного тренера команди Луїша Каштру.
Про це він сказав в ефірі програми "Великий футбол".
"Чи можна говорити про майбутнє Каштру? Рішення ще не прийнято", - сказав Палкін.
"Чи є шанс, що він залишиться? Шанси є завжди", - коротко відповів гендиректор"гірників".
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Нагадаємо, контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується влітку і поки не був продовжений.
Раніше повідомлялося про те, що "гірники" ведуть переговори з італійським фахівцем Роберто де Дзербі.
Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі"
- Луїш Каштру очолив "Шахтар" влітку 2019 року, змінивши на посаді головного тренера Паулу Фонсеку.
- Під керівництвом португальця в першому сезоні "Шахтар" став чемпіоном України, на 23 очки випередивши "Динамо", а також дістався до півфіналу Ліги Європи.
- У другому сезоні "гірники" вже майже втратили шанси на чемпіонський титул (відставання від "Динамо" становить 10 очок за 4 тури до фінішу), вилетіли з Ліги Європи в 1/8 фіналу і знову не змогли дістатися до фіналу Кубка України.
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