Чемпіон України в першому матчі 1/16 фіналу зіграє в Ізраїлі.

Донецький "Шахтар" 18 лютого стартує в плей-офф Ліги Європи. "Гірники" в Тель-Авіві зустрінуться з місцевим "Маккабі".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Маккабі - Шахтар.

Початок зустрічі - о 22.00.

Маккабі - Шахтар: де дивитися матч

"Маккабі" Тель-Авів

У поточному євросезоні тель-авівський "Маккабі" починав свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетів від "Зальцбурга". Після цього команда опинилася в Лізі Європи, де посіла друге місце в групі з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

У грудні керівництво "Маккабі" зважилося на зміну головного тренера. Замість Георгіоса Доніса команду прийняв Патрік фон Ліувен, який, до слова, раніше працював в академії "Шахтаря".

В останніх семи матчах під його керівництвом "Маккабі" вдалося здобути шість перемог при одній нічиїй.

У чемпіонаті Ізраїлю тель-авівський "Маккабі" на даний момент займає друге місце, на 2 очки відстаючи від "Маккабі" з Хайфи.

Маккабі - Шахтар: прогноз букмекерів

"Шахтар"

Минулорічний півфіналіст Ліги Європи "Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 відразу з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в одній групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

При цьому "Шахтар" двічі обіграв мадридців, два рази зіграв внічию з міланцями, але обидва рази розгромно програв представнику Німеччини.

Сезон для "гірників" відновився лише на минулих вихідних, а до цього команда Луїша Каштру провела ряд контрольних матчів на зборах. У них "Шахтар" здобув лише дві перемоги, п'ять разів зіграв внічию і один раз поступився.

У чемпіонаті України "гірники" розпочали друге коло з нічиєю в матчі проти "Колоса" - 0:0. Через втрату очок "Шахтар" відстав від "Динамо" в чемпіонській гонці вже на 3 пункти.

Слова перед матчем

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

"Для нас дуже важливо обіграти "Маккабі", відвезти звідси гідну перемогу. "Маккабі" - це команда, яка проводить свої атаки з великим терпінням, намагаючись тримати м'яч, домінувати, не приймає необдуманих рішень, якісно завершує атаки. Як і всі єврокубкові опоненти, це складний клуб. Нам потрібно максимально підготуватися, щоб гідно себе показати".

Патрік фон Ліувен, головний тренер "Маккабі":

"Ми поважаємо свого суперника, але не боїмося його. Готові і повинні показати на полі свої сильні якості. Матч дуже важливий для "Маккабі". У такі моменти хочеш перемогти, проявити себе, а найголовніше - показати гру найвищого рівня, на яку здатний. У футболістів є можливість продемонструвати свої найкращі якості".

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" в Ізраїль не полетіли Дентіньо, Ісмалі, Олексій Шевченко, Маркіньос Сіпріано і Михайло Мудрик. У "Маккабі" травмований форвард збірної Ізраїлю Йонатан Коен.

Орієнтовні склади:

"Маккабі": Тененбаум, Жеральдо, Йейні, Ернандес, Саборіт, Голаса, Карзев, Хозес, Пешич, Бен-Хаїм, Шехтер

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Коноплянка, Тайсон, Мораєс

Арбітр

Судити матч буде бригада арбітрів з Франції на чолі з Франсуа Летексьє.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар