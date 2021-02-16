Маккабі Тель-Авів - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Команди раніше між собою ніколи не зустрічалися.

18 лютого на стадіоні "Блумфілд Стедіум" пройде матч 1/16 фіналу Ліги Європи між тель-авівським "Маккабі" та донецьким "Шахтарем". УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" - "Шахтар". На думку букмекерів, "Шахтар" є фаворитом першого матчу. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,88. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,70, а домашня перемога "Маккабі" - 4,68. На прохід української команди букмекери виставили коефіцієнт 1,14, тоді як на "Маккабі" - 5,50. "Маккабі" - "Шахтар": що потрібно знати "Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

В першому матчі УПЛ 2021 року "Шахтар" несподівано втратив очки з "Колосом". У "Маккабі" у внутрішньому чемпіонаті Ізраїлю триває переможна серія з 6-и матчів поспіль. Команда посідає друге місце. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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