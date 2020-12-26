"Маккабі" Тель-Авів оголосив про розставання з Георгіосом Донісом.

Керівництво тель-авівського "Маккабі", який став суперником "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, звільнило головного тренера команди Георгіоса Доніса.

Про це проінформував офіційний сайт "Маккабі".

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Відзначимо, що "Маккабі" вийшов зі своєї групи в Лізі Європи, а в чемпіонаті Ізраїлю йде на третьому місці.

Як повідомляє terrikon, звільнення тренера пов'язане в першу чергу не з результатами команди.

У "Маккабі" заявили, що рішення звільнити тренера пов'язане з погіршенням відносин між ним і гравцями. Однак в інтерв'ю грецьким ЗМІ Доніс звинуватив керівників ізраїльського клубу у брехні та інтригах. Він пригрозив розкрити інформацію, яку дізнався після своєї відставки. За словами тренера, його звільнення планував менеджмент клубу.

"В останні дні було сказано багато неправди, і якщо це буде продовжуватися, я опублікую інформацію, отриману від гравців, в Instagram", - сказав доніс.

"У футболі мене більше нічого не може здивувати. Але ставлення адміністрації клубу в цей період з усіма додатковими проблемами було вкрай невтішним. Хочу сказати, що в останні чотири місяці я зробив все можливе для "Маккабі", і нехай мене з цього оцінюють", - додав він.

"Маккабі" - "Шахтар": що потрібно знати

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

Раніше один проти одного "Шахтар" і тель-авівський "Маккабі" не грали.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар