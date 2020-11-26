У складі "Наполі" Дієго Марадона провів найкращі роки своєї кар'єри.

Стадіон "Сан-Паоло" в Неаполі, на якому грає "Наполі", можуть перейменувати на честь Дієго Марадони.

Про це повідомляє Calcio Napoli 24.

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Член міської ради Карміне Сгамбаті обговорить це питання зі спортивною комісією Неаполя на чолі з комісаром Чіро Борієлло.

"Він подарував надію мільйонам неаполітанців. Дієго Армандо Марадона заслуговує на те, щоб вшанувати його пам'ять, після всього, що він зробив для Неаполя. Перейменування стадіону на честь Марадони - це мрія, тому що він подарував мільйонам неаполітанців по всьому світу надію і відображав їх гарячий характер", - сказав Сгамбаті.

"Я поговорю з Чіро Борієлло про перейменування головної дороги до стадіону, площі перед ним або самої арени на честь Марадони", - додав він.

Також з цього приводу висловився президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс:

"Ми можемо обговорити перейменування стадіону на честь нього".

Марадона виступав за "Наполі" з 1984 по 1991 роки. Він допоміг команді двічі виграти чемпіонат Італії, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА в 1989 році. У 2000 році в "Наполі" вивели з обігу 10-й номер, під яким виступав Марадона.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона виступав на позиціях атакуючого півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, чим приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.

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Автор: Антон Дудар