До цього Лео провів за клуб 751 матч без червоних карток.

Це був дуже поганий вечір для аргентинського генія футболу. Вперше за всю свою кар'єру в "Барселоні" Ліонель Мессі був видалений з поля арбітром.

Про це повідомляє Squawka Football.

Трапилося це на 121-й хвилині матчу фіналу Суперкубку Іспанії проти "Атлетіка" з Більбао.

Капітан "Барселони" піддався на провокацію нападника "Атлетіка" Асьєра Вільялібре і вдарив того по голові. Після перегляду відеоповтору арбітр Хесус Хіль Мансано показав Лео пряму червону картку.

У це важко повірити, але це видалення стало першим для Мессі у клубній кар'єрі. До цього він провів за клуб 751 матч без червоних карток.

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Загалом в кар'єрі Лео тепер три вилучення. Ще два з ним траплялися в матчах за збірну Аргентини: перше в 2005-му році в контрольному матчі проти Угорщини, а друге в 2019-му на Копа Америка проти Чилі.

За своє порушення дисципліни Мессі ризикує отримати серйозне покарання. Його можуть відсторонити на 12 матчів.

Про це повідомляє AS.

До вашої уваги відео інциденту:

La faute de Messi vu d’un autre angle : pic.twitter.com/QheJTdNlqn — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) January 17, 2021

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Автор: Budrin Artem