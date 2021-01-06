Мірча Луческу отримує в "Динамо" як мінімум 1,2 мільйона євро на рік.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу увійшов до п'ятірки найбільш високооплачуваних румунських тренерів.

Про це повідомляє Fanatik.ro.

Джерело зазначає, що Луческу заробляє в "Динамо" 1,2 мільйона євро на рік і займає п'яте місце в рейтингу.

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Цікаво, що його син Резван Луческу, який очолює "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії, отримує набагато більше - 4 мільйони євро на рік.

Найбільш високооплачуваний румунський тренер - Космін Олерою, який в китайському "Цзянсу Сунін" отримує 7 мільйонів.

До топ-5 також входять Лауренціу Регекампф ("Аль-Васл", ОАЕ, 3,5 мільйона євро) і Дан Петреску ("ЧФР Клуж", Румунія) - 1,8 мільйона.

Раніше повідомлялося, що в контракті Луческу з "Динамо" прописані додаткові бонуси. Якщо румун виконає всі поставлені перед ним завдання, то за підсумками сезону заробить 2,2 мільйона.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце в своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, а також лідирують в УПЛ, набравши 29 очок в 12 турах.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Також Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.

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Автор: Антон Дудар