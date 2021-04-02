В родині іспанського нападника "Ювентусу" панує відмінне почуття гумору.

Гравець туринського "Ювентуса" Альваро Мората став об'єктом розіграшу своєї дружини Еліс Кампельо на перше квітня.

Красуня опублікувала в Instagram відео, де розказала чоловіку про свою третю вагітність. Футболіст спершу подумав, що це брехня, але врешті-решт повірив. Коли Еліс зізналася про правду, то Мората був розчарованим, оскільки хотів би мати ще одного малюка.

"Бідолаха подумав, що щось трапилося", - надрукувала текст біля відеоролика жінка.

Зауважимо, що у подружжя вже є троє діточок: близнюки Алессандро і Леонардо, а також шестимісячне немовля Едуардо.

Нагадаємо, що Мората відомий виступами за мадридський "Реал", з яким двічі перемагав у Лізі чемпіонів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем