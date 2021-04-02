Гравець туринського "Ювентуса" Альваро Мората став об'єктом розіграшу своєї дружини Еліс Кампельо на перше квітня.
Красуня опублікувала в Instagram відео, де розказала чоловіку про свою третю вагітність. Футболіст спершу подумав, що це брехня, але врешті-решт повірив. Коли Еліс зізналася про правду, то Мората був розчарованим, оскільки хотів би мати ще одного малюка.
"Бідолаха подумав, що щось трапилося", - надрукувала текст біля відеоролика жінка.
Зауважимо, що у подружжя вже є троє діточок: близнюки Алессандро і Леонардо, а також шестимісячне немовля Едуардо.
Нагадаємо, що Мората відомий виступами за мадридський "Реал", з яким двічі перемагав у Лізі чемпіонів.
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