Морган де Санктіс вже успішно переніс операцію.

Колишній воротар збірної Італії, директор римської "Роми" Морган де Санктіс потрапив у серйозне ДТП.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Il Messaggero і TMW.

Інцидент стався в Римі ввечері 5 січня. Обстеження виявили у 43-річного де Санктіса травму голови, травму спини і численні переломи ребер. Також він переніс операцію на черевній порожнині - екс-футболісту видалили селезінку, а також зупинили постравматичну внутрішню кровотечу.

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Хірургічне втручання пройшло успішно. На цей час де Санктіс знаходиться в реанімаційній палаті, його відновлення проходить без ускладнень. Екс-футболіст перебуває у свідомості.

Морган де Санктіс: кар'єра

По ходу кар'єри італійський голкіпер виступав за "Пескару", "Ювентус", "Удінезе", "Севілью", "Галатасарай", "Наполі", "Рому" і "Монако". Найдовше він захищав кольори "Удінезе" (з 1999 по 2007 роки). У 2017 році він завершив кар'єру.

У складі збірної Італії де Санктіс провів 6 матчів у період з 2005 по 2012 роки. Разом з командою він став срібним призером Євро-2012.

На клубному рівні Де Санктіс ставав чемпіоном Італії з "Ювентусом", вигравав Кубок Інтертото ("Удінезе"), Суперкубок Іспанії ("Севілья"), Суперкубок Туреччини ("Галатасарай"), Кубок Італії ("Наполі") і чемпіонат Франції ("Монако").

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Автор: Антон Дудар