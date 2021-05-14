Юрген Клопп і компанія продовжують боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів.

У центральному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося дербі - "Манчестер Юнайтед" приймав "Ліверпуль".

Мерсисайдці здобули гостьову перемогу і завдали "червоним дияволам" другої поспіль поразки в АПЛ.

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Вже на 10-й хвилині "МЮ" вийшов вперед завдяки голу Бруну Фернандеша, втім ще до перерви команда Юргена Клоппа двічі вразила ворота манкуніанців.

В дебюті другого тайму Роберто Фірміно оформив дубль й зробив рахунок 3:1 на користь "Ліверпуля". На 68-й хвилині Маркус Решфорд повернув інтригу, відквитавши один м'яч, але Мохамед Салах в компенсований арбітром час поставив крапку в грі та зробив підсумковий рахунок на табло - 2:4.

"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" - 2:4

Голи: Фернандеш, 10, Решфорд, 68 - Жота, 34, Фірміно, 45+3, 47, Салах, 90

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Біссака, Байї (Матіч, 86), Ліндельоф, Шоу, Мактоміней, Фред (Грінвуд, 63), Решфорд, Фернандеш, Погба, Кавані

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Філліпс, Р. Вільямс, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 74), Фабіньо, Алькантара, Салах (Н. Вільямс, 90+2), Фірміно, Жота (Мане, 74)

Огляд матчу від Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

"МЮ" комфортно себе почуває на другій сходинці, маючи в активі 70 очок.

У топ-четвірці також "Лестер" (66 балів) і "Челсі" (64 очки).

"Ліверпуль" продовжує боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів, маючи 60 очок і матч в запасі. Вони на 5-му місці поки що.

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Автор: Артем Будрін