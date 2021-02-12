Зірковий нападник ПСЖ Неймар травмувався перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони".
Бразилець травмував привідний м'яз у матчі Кубка Франції проти "Кана". Як повідомляє L'Equipe, через цю травму він пропустить близько чотирьох тижнів.
Таким чином, Неймар точно не зіграє в першому матчі проти "Барселони", який запланований на 16 лютого, і, ймовірно, пропустить другу гру (10 березня).
На своїй сторінці в Instagram Неймар емоційно прокоментував свою травму.
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"Величезний смуток, безмірний біль, а сльози не зупинити. Я ще раз на деякий час відірваний від того, що люблю робити найсильніше в житті - грати у футбол.
Іноді я відчуваю дискомфорт через свій стиль гри, адже я йду в дриблінг і мене постійно б'ють по ногах. Не знаю, проблема в мені або в тому, що я роблю на полі. Це дійсно засмучує мене", - написав Неймар.
Він також висловився про критику на свою адресу:
"Мені дуже сумно, коли я чую від гравців, тренерів, коментаторів або чорт знає кого ще щось в дусі: "Його дійсно варто бити", "Він пірнає", "Плакса", "Дитина", "Розпещений" і так далі. Якщо чесно, мене це засмучує, і я не знаю, як довго ще зможу миритися з цим. Я просто хочу відчувати радість від гри в футбол. І нічого більше".
Відзначимо, що Неймар проводить свій четвертий сезон в ПСЖ. Раніше він вже двічі пропускав матчі плей-офф Ліги чемпіонів через травми.
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