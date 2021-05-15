Ферран Торрес оформив хет-трик і став героєм вечора.

У поєдинку 36-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" завітав у гості до "Ньюкаслу". Новоспечені чемпіони Англії у драматичному трилері переграли господарів поля.

Вінгер "містян" Ферран Торрес відзначився хет-триком у ворота "сорок", а один з голів став справжнім шедевром. 21-річний іспанець з розвороту пробив п'ятою, піднявши ногу високо немов виконував трюк з карате. Вболівальники у мережі вже кажуть, що цей гол забитий "у стилі Златана Ібрагімовича".

Футболіст збірної України Олександр Зінченко у цьому протистоянні не брав участі, тому що отримав перепочинок від головного тренера.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" - 3:4

Голи: Крафт, 25 (1:0), Канселу, 39 (1:1), Торрес, 42 (1:2), Жоелінтон, 45, пен (2:2), Віллок, 62 (3:2), Торрес, 64 (3:3), Торрес, 66 (3:4)

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес (Гейл, 88), Рітчі (Льюїс, 84), Крафт, Дамметт, Шелві, Альмірон, Віллок, Сен-Максімен, Мерфі, Жоелінтон (Ш.Лонгстафф, 84)

"Манчестер Сіті": Карсон, Вокер, Аке, Канселу (Менді, 74), Гарсія, Гюндоган, Родрі, Стерлінг, Бернарду Сілва, Габріел Жезус, Торрес

Нереалізований пенальті: Віллок, 62 (воротар)

Огляд матчу від Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії, а "Ньюкасл" йде на 16-й позиції та гарантовано зберіг прописку в еліті.

"МЮ" комфортно себе почуває на другій сходинці, маючи в активі 70 очок.

У топ-четвірці також "Лестер" (66 балів) і "Челсі" (64 очки).

"Ліверпуль" продовжує боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів, маючи 60 очок і матч в запасі. Вони на 5-му місці поки що.

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Автор: Артем Будрін