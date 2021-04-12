Йозуа Кімміх - лідер Баварії, а також найдорожчий її гравець згідно Transfermarkt / фото REUTERS
13 квітня "Парі Сен-Жермен" і "Баварія" проведуть другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде в Парижі на "Парк де Пренс".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Баварія.
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ПСЖ - Баварія: де дивитися матч
Пряма трансляція матчу ПСЖ - "Баварія" буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Також протистояння німецького і французького грандів можна буде подивитися на телеканалі MEGOGO.
Початок матчу - о 22.00.
ПСЖ - Баварія: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася 7 квітня і завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 3:2.
- Між матчами Ліги чемпіонів ПСЖ в Лізі 1 розгромив "Страсбург" в гостях з рахунком 4:1, а "Баварія" втратила очки в матчі проти "Уніона" (1:1).
- Майбутній матч буде сотим для "Баварії" в плей-офф Кубка чемпіонів/ЛЧ. Швидше до цієї позначки дістався тільки "Реал".
- ПСЖ може вийти в півфінал Ліги чемпіонів втретє в історії, а "Баварія" - в 21-й (з урахуванням Кубка чемпіонів).
- Головним арбітром матчу призначений італієць Даніеле Орсато.
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