Чинний володар трофею спробує здійснити камбек.

13 квітня "Парі Сен-Жермен" і "Баварія" проведуть другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде в Парижі на "Парк де Пренс".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Баварія.

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ПСЖ - Баварія: де дивитися матч

Пряма трансляція матчу ПСЖ - "Баварія" буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Також протистояння німецького і французького грандів можна буде подивитися на телеканалі MEGOGO.

Початок матчу - о 22.00.

ПСЖ - Баварія: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 7 квітня і завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 3:2.

Між матчами Ліги чемпіонів ПСЖ в Лізі 1 розгромив "Страсбург" в гостях з рахунком 4:1, а "Баварія" втратила очки в матчі проти "Уніона" (1:1).

Майбутній матч буде сотим для "Баварії" в плей-офф Кубка чемпіонів/ЛЧ. Швидше до цієї позначки дістався тільки "Реал".

ПСЖ може вийти в півфінал Ліги чемпіонів втретє в історії, а "Баварія" - в 21-й (з урахуванням Кубка чемпіонів).

Головним арбітром матчу призначений італієць Даніеле Орсато.

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Автор: Будрін Артем