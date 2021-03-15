"Канарки" здобули вольову перемогу.

В рамках 29-го туру чемпіонату Франції ПСЖ примудрився на своєму полі програти "Нанту", який посідає місце у зоні вильоту та є кандидатом на пониження в класі. Парижани першими відкрили рахунок у матчі завдяки голу Юліана Дракслера. Проте в другому таймі гості сенсаційно забили двічі та шокували чинного чемпіона країни.

Загалом, для ПСЖ це вже сьома поразка в сезоні на внутрішній арені.

ПСЖ - "Нант" - 1:2

Голи: Дракслер, 42 - Муані, 59, Саймон, 71

ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 74), Маркіньос, Кімпембе, Діалло, Данілу, Верратті, Ді Марія (Паредес, 62), Рафінья (Ікарді, 56), Дракслер (Сарабія, 74), Мбаппе

"Нант": Ляфон, Кастелетто, Жіротто, Паллуа, Коко, Чірівелья, Туре, Траоре, Блас (Луза, 84), Муані (Емон, 83), Саймон (Бамба, 83)

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Чемпіонат Франції: положення команд

На першому місці дотепер несподівано знаходиться "Лілль". У них 63 очки.

Півфіналіст Ліги чемпіонів "Ліон" ділить другу сходинку з ПСЖ. В активі обох колективів по 60 очок.

"Монако" зберігає четверте місце і має 56 залікових пунктів.

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Автор: Будрін Артем