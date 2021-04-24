Збірна Уельсу втратила свого наставника перед Євро-2020.

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз не буде керманичем своєї команди на Євро-2020, яке відбудеться влітку.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Уельсу.

Його звинувачують в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жінці у віці 30 років і нападі на жінку у віці 20 років. Неприємна історія трапилася восени минулого року. Одній з жертв нападу надали допомогу лікарів. Одна з них - його колишня дівчина, а друга - її сестра. Гіггз заперечує свою вину і готовий судитися.

Екс-зірка "червоних дияволів" був звільнений під заставу і зобов'язаний постати перед судом 28 квітня 2021 року в місті Манчестер.

Вже відомо, що на чемпіонаті Європи керувати Уельсом буде Роберт Пейдж, який був асистентом Гіггза.

Нагадаємо, що в груповому раунді на Уельс чекають поєдинки проти Італії, Туреччини та Швейцарії.

Зауважимо, що Раян виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1990 по 2014 рік і за цей період став абсолютним рекордсменом за кількістю проведених ігор в складі манкуніанців - 963 поєдинки. Також Гіггз є найбільш титулованим гравцем в історії британського футболу.

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Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами.

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Автор: Артем Будрін