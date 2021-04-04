"Реал" і "Ліверпуль" зустрінуться вперше після фіналу 2018 року.

6 квітня відбудеться перша зустріч "Реала" і "Ліверпуля" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Букмекери вважають англійський клуб фаворитом двоматчевого протистояння.

На те, що "червоні" пройдуть далі, можна поставити з коефіцієнтом 1,70, тоді як на підсумковий успіх "Реала" - 2,15.

На перемогу "Реала" в домашньому матчі букмекери дають коефіцієнт 2,65, на нічию - 3,50, а на перемогу гостей - 2,70.

Реал - Ліверпуль: перед матчем

На попередній стадії турніру "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1). "Ліверпуль" в 1/8 фіналу двічі обіграв "РБ Лейпциг" (2:0 і 2:0).

"Реал" і "Ліверпуль" один проти одного провели шість матчів - у кожної з команд на рахунку по три перемоги. Двічі вони зустрічалися у фіналах. У 1981 році у фіналі Кубка чемпіонів "Ліверпуль" переміг з рахунком 1:0, а в 2018-му "Реал" виграв у фіналі ЛЧ з рахунком 3:1.

Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Ейбар" з рахунком 2:0, а "Ліверпуль" розгромив "Арсенал" з рахунком 3:0.

Судити матч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом.

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Автор: Антон Дудар