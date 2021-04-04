Ліверпуль - фаворит двоматчевого протистояння / фото REUTERS
6 квітня відбудеться перша зустріч "Реала" і "Ліверпуля" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.
Букмекери вважають англійський клуб фаворитом двоматчевого протистояння.
На те, що "червоні" пройдуть далі, можна поставити з коефіцієнтом 1,70, тоді як на підсумковий успіх "Реала" - 2,15.
На перемогу "Реала" в домашньому матчі букмекери дають коефіцієнт 2,65, на нічию - 3,50, а на перемогу гостей - 2,70.
Реал - Ліверпуль: перед матчем
- На попередній стадії турніру "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1). "Ліверпуль" в 1/8 фіналу двічі обіграв "РБ Лейпциг" (2:0 і 2:0).
- "Реал" і "Ліверпуль" один проти одного провели шість матчів - у кожної з команд на рахунку по три перемоги. Двічі вони зустрічалися у фіналах. У 1981 році у фіналі Кубка чемпіонів "Ліверпуль" переміг з рахунком 1:0, а в 2018-му "Реал" виграв у фіналі ЛЧ з рахунком 3:1.
- Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Ейбар" з рахунком 2:0, а "Ліверпуль" розгромив "Арсенал" з рахунком 3:0.
- Судити матч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram