Лідер збірної України зайняв друге місце в рейтингу найкращих футболістів Європи за останні 6 матчів.

Відомий статистичний портал WhoScored, який належить провідній аналітичній компанії Opta, опублікував рейтинг найкращих гравців топ-5 європейських ліг за останні 6 поєдинків.

На вершині списку розташувався легендарний Ліонель Мессі з загальним балом 8,36, а український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зі своєю оцінкою 8,27 посів другу сходинку.

Третє та четверте місце розділили нападник французького "Марселя" Дімітрі Паєт та його колега за амплуа з англійського "Лестера" Калечі Іхеаначо. Обидва мають бал - 8,15, проте Паєт за додатковими показниками взяв "бронзу" чарту.

Нагадаємо, що Малиновський перебуває у відмінному тонусі. За останні 6 поєдинків екс-півзахисник луганської "Зорі" зміг чотири рази забити гол та шість разів асистувати партнерам. Починаючи з березня, Руслан є найкращим за системою "гол + пас" півзахисником у п'яти провідних лігах Європи.

Читайте такожМалиновський зізнався, хто володіє найсильнішим ударом в Аталанті

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 37 матчів, 7 голів і 9 асистів у складі клубу з Бергамо.

В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін