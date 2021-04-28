Сапір Берман заявила, що більше не може приховувати те, що відчуває себе жінкою.

В ізраїльському футболі з'явився перший рефері-трансгендер.

Про це на своєму сайті повідомила Ізраїльська футбольна асоціація.

26-річний арбітр Сагі Берман змінив ім'я на Сапір Берман ("Сапір" на івриті означає "сапфір" - Прим.).

Берман вперше постав як жінка на спеціальній прес-конференції.

"Хвилюючий і історичний момент для ізраїльського футболу", - відзначили в асоціації, а в Twitter написали: "Ми так пишаємося!".

Берман зізналася, що завжди "бачила себе жінкою".

"Я рефері в чоловічому футболі, але відчуваю себе жінкою. Це відкладало моє рішення показати, хто я, але я прийшла до висновку, що більше не можу приховувати це", - зазначила Берман.

Вона також заявила, що не знає, як довго триватиме її трансгендерний перехід.

УЄФА також підтримав суддю.

"Надихаюча історія, яка демонструє дух відкритості футболу. Молодець, Сапір Берман, ми з тобою!",- зазначили в Європейському футбольному союзі.

Берман - не перший суддя-трансгендер у світі. У 2018 році у Великій Британії першим футбольним арбітром-трансгендером світу стала Люсі Кларк.

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Автор: Антон Дудар