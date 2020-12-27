"Сантос" виступив з офіційною заявою.

Бразильський "Сантос" зробив заяву, в якій заперечує той факт, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі побив рекорд Пеле по голам за один клуб.

Заява опублікована на офіційному сайті "Сантоса".

У бразильському клубі вважають, що досягнення як і раніше належить Пеле, так як він забив 448 голів у товариських матчах.

"В останні кілька днів в пресі і в соціальних мережах багато говорилося про кількість голів, забитих Пеле в футболці "Сантоса". За деякими даними, аргентинець Ліонель Мессі з "Барселони" став гравцем, який забив найбільше голів за один і той же клуб - 644. Але не були пораховані товариські матчі, голи в яких також можна вважати офіційними", - йдеться в заяві.

У "Сантосі" підкреслили, що Пеле забив за клуб 1091 гол: 643 - в офіційних іграх і 448 - в товариських.

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"Багато з тих 448 м'ячів Пеле, які сьогодні намагаються не враховувати, були забиті у ворота провідних команд своїх країн: "Коло Коло", "Америка", "Інтер" (8 голів), "Рівер Плейт", "Бока Хуніорс", "Універсідад де Чилі", "Реал", "Ювентус", "Наполі", Бенфіка" та інших. "Барселона", за яку зараз грає Мессі, також стала його жертвою: чотири м'ячі в чотирьох іграх", - зазначили в "Сантосі", додавши, що гол у ворота "Трансвааля" з Суринаму статистично має таку ж цінність, що і гол, забитий у ворота мадридського "Реала".

Нагадаємо, Мессі побив рекорд Пеле 22 грудня в матчі проти "Вальядоліда", забивши 644 гол за "Барселону".

Легендарний Пеле виступав за "Сантос" в період з 1956 по 1974 роки.

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Автор: Антон Дудар