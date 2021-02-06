Сантьяго Гарсії було всього 30 років.

Уругвайський нападник Сантьяго "Морро" Гарсія, який останнім часом виступав за команду з вищого дивізіону чемпіонату Аргентини "Годой-Крус", покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє lanacion.com.ar.

30-річний Гарсія був знайдений мертвим 6 лютого у власній квартирі. Поліція встановила, що він вчинив самогубство, вистріливши собі в голову. Поруч з тілом футболіста було знайдено зброю.

Гарсія не відповідав на дзвінки, після чого його друг подзвонив у 911. Групі друзів разом зі співробітниками поліції вдалося потрапити у квартиру, де вони знайшли тіло нападника.

Також наголошується, що останнім часом Гарсія проходив психіатричне лікування.

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По ходу кар'єри Гарсія виступав за уругвайський "Насьональ", з яким двічі ставав чемпіоном країни і один раз - найкращим бомбардиром чемпіонату, а також бразильський "Атлетіко Паранаенсе", турецьку "Касимпашу", аргентинський "Рівер Плейт", а з 2016 року - за "Годой-Крус".

У складі останнього Гарсія ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Аргентини в сезоні 2017-2018 (17 голів). Також він займає перше місце в списку голеадорів в історії "Годой-Крус" у вищому дивізіоні. За цю команду він забив 51 гол.

Взимку Гарсія покинув "Годой-Крус". Клуб розірвав з ним контракт за рішенням президента Хосе Мензура. "Не можна бути лідером і не ходити в спортзал, маючи зайву вагу", - пояснив рішення клубу Мензур, якого цитує infobae.com.

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Автор: Антон Дудар