Зіркова компанія / instagram.e_seleznev

35-річний ветеран українського футболу Євген Селезньов продемонстрував своє спільне тренування разом з Олександром Усиком.

Фіналіст Ліги Європи 2015 року оприлюднив відеоролик та фотографії в Instagram.

фото instagram.e_seleznev

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Автор: Будрін Артем