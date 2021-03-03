Зіркова компанія / instagram.e_seleznev
35-річний ветеран українського футболу Євген Селезньов продемонстрував своє спільне тренування разом з Олександром Усиком.
Фіналіст Ліги Європи 2015 року оприлюднив відеоролик та фотографії в Instagram.
фото instagram.e_seleznev
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Скандал з відрахуванням Селезньова: головне
- Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.
- Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.
- Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.
- Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.
- Представники "Олімпіка", "Руху" та "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.
- Врешті-решт, Селезньов розповів про те, з ким відпочивав у Туреччині.
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