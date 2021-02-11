Капітану "Реала" виписали потужний комплімент.

Легенда італійського "Мілану" та дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Кафу високо оцінив захисників чемпіона Іспанії "Реала".

Про це повідомляє Marca.

"Серхіо Рамос? Він найкращий захисник у світі, без сумніву. Дуже хороший в плані техніки й тактики. Серхіо - прекрасний капітан і лідер, який завжди веде свою команду вперед. Я б хотів бачити його з собою в команді", - вважає 50-річний Кафу.

Також легенда прокоментував гру лівого захисника "вершкових" та свого співвітчизника Марсело, якого "Реал" хоче позбутися.

"Він феномен, приголомшливий і технічний гравець. Марсело підключається в атаку, не боїться обводити один в один. Він як і раніше може багато що дати "Реалу", може зробити що завгодно у будь-який момент матчу. Я б вважав за краще, щоб люди говорили, що це я Марсело правого флангу. Він великий гравець", - заявив Кафу.

На запитання хто найбільше імпонує йому в чемпіонаті Іспанії, Кафу назвав свого колегу за амплуа:

"Найбільше мені подобається Дані Карвахаль. Він мені дуже подобається, важливий гравець для "Реала".

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Автор: Будрін Артем