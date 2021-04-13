Капітан "Реала" раніше пропускав матчі з "Ліверпулем" та "Барселоною" через травму.

Капітан "Реала" Серхіо Рамос здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Реала". Подробиці про стан футболіста не уточнюються.

Відзначимо, що в даний момент Рамос відновлюється від травми. Однак тепер футболіст не зможе взяти участь у найближчих матчах "вершкових", навіть якщо відновиться після пошкодження.

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Раніше у складі "Реала" позитивний тест здав інший захисник Рафаель Варан.

У поточному сезоні на рахунку Рамоса 20 матчів і 4 голи у складі "вершкових".

Нагадаємо, 14 квітня "Реал" проведе матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти "Ліверпуля".

Ліверпуль - Реал: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 6 квітня і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.

"Реал" в цьому матчі не зможе розраховувати на основних центральних захисників - Серхіо Рамоса і Рафаеля Варана. Разом з ними в лазареті продовжують лікування Еден Азар і дані Карвахаль. Лукас Васкес пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.

"Ліверпуль" теж повинен обходитися без травмованих захисників: Вірджіл ван Дейк, Джо Гомес і Жоель Матіп не зіграють у цьому важливому матчі. Також Юрген Клопп не може розраховувати на свого капітана і лідера колективу - Джордана Хендерсона, який з кінця лютого лікує пошкодження.

Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Барселону" з рахунком 2:1, а "Ліверпуль" з таким же рахунком здолав опір "Астон Вілли".

Судити матч буде бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Бьорном Куйперсом.

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Автор: Антон Дудар