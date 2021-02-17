Дортмундський клуб зробив крок назустріч чвертьфіналу ЛЧ.

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Іспанії відбувся матч між "Севільєю" і "Боруссією" Дортмунд. Гості здобули вольову перемогу.

"Севілья" відкрила рахунок у матчі першим же ударом по воротах - Сусо класно обіграв суперника і направив м'яч у сітку, пробивши майже з лінії штрафного майданчика. Голкіпера при цьому дезорієнтував рикошет.

Читайте такожЛіга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу"Боруссія" відігралася дуже швидко - Махмуд Дауд зрівняв рахунок ефектним дальнім ударом.

А далі за справу взявся володар нагороди найкращому молодому футболісту 2020 року Ерлінг Холанд. Спершу норвежець отримав зворотний пас від партнера і в ближньому бою переграв воротаря. А потім Холанд ударом в дотик завершив контратаку "Боруссії" після пасу Марко Ройса.

Під кінець другого тайму "Севільї" вдалося відіграти один м'яч і трохи скрасити ситуацію перед поєдинком у відповідь.

"Севілья" - "Боруссія" Дортмунд - 2:3

Голи: Сусо, 7, де Йонг, 84 - Дауд, 19, Холанд, 27, 43

"Севілья": Буну, Дієго Карлос, Ескудеро, Кунде, Навас, Фернандо, Ракітіч (Гудель, 46), Сусо (де Йонг, 60), Жордан (Оскар Родрігес, 72), Гомес (Олівер Торрес, 60), Ен-Несірі (Мунір, 60)

"Боруссія Д": Хітц, Хуммельс, Морей, Аканджі, Геррейро (Пасслак, 77), Санчо, Дауд (Меньє, 89), Джан, Беллінгем, Ройс (Брандт, 80), Холанд

Попередження: Оскар Родрігес - Хуммельс, Холанд

"Севілья" - "Боруссія": підсумки матчу

"Севілья" і "Боруссія" Д втретє грали один проти одного в єврокубках. Дортмундці здобули першу перемогу при одній нічиїй і одній поразці.

20-річний Ерлінг Холанд став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 18 голів у своїх перших 13 матчах у турнірі. А в цьому сезоні на його рахунку 25 голів у 24 матчах у всіх турнірах.

Джуд Беллінгем у віці 17 років і 233 дні став наймолодшим англійцем, що грав у плей-офф ЛЧ.

Матч-відповідь команди проведуть 9 березня.

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Автор: Антон Дудар