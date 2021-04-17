Колишній півзахисник збірної України Сергій Нагорняк і тренер Юрій Бакалов дали свої прогнози на матч 22-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.
Своєю думкою Нагорняк і Бакалов поділилися з сайтом zbirna.com.
Нагорняк поставив на те, що матч завершиться з рахунком 1:1.
"Ясна річ, що "Шахтар" всіма силами намагатиметься зберегти інтригу в боротьбі за золото, а для цього підопічним Луїша Каштру необхідно тільки перемагати. У свою чергу," Динамо " головне не програти, щоб без нервів закінчувати першість. Психологічна перевага на боці киян...", - сказав він.
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Бакалов висловив думку, що кияни не гратимуть на нічию:
"Не думаю, що "Динамо" гратиме на нічию в цьому матчі. Як показує світова практика, коли приїжджаєш грати на нічию, отримуєш поразку".
Бакалов також назвав секрет успіху "Динамо" в цьому сезоні:
"Головний козир "Динамо" - їх тренер Мірча Луческу. Він класно орієнтується в тактиці на такі матчі, аналізує і знає, як домогтися результату".
Також він висловив думку, що "Динамо" вже не упустить чемпіонство в цьому сезоні:
"Яким би не був результат, на мій погляд, не бачу проблем, що динамівці не в змозі довести цей сезон до своєї перемоги. Безумовно, у разі того, якщо "Шахтар" візьме три очки, градус інтриги підвищиться, але в цілому локальний успіх в довгостроковій перспективі навряд чи принесе "гірникам" дивіденди".
Шахтар - Динамо: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Динамо" пройде сьогодні, 17 квітня. Початок - о 19.30.
- За п'ять турів до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 7 очок.
- Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. Також в цьому сезоні команди грали в матчі за Суперкубок України - тоді перемогли кияни (3:1).
- Всього в рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 66 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян - 24, ще 17 матчів завершилися внічию.
- Останній раз в рамках УПЛ "Динамо" перемагало "Шахтар" ще в липні 2018 року, після чого у восьми матчах кияни взяли тільки 2 очки.
- Вже відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо".
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