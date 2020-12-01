Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо прокоментував майбутній поєдинок проти мадридського "Реала" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.
Своїми очікуваннями він поділився в в інтерв'ю Marca.
"Ми готові вдруге обіграти Реал. Знаємо, що можемо повторити той успіх, якого ми досягли в Мадриді. Команда дуже зосереджена на цьому змаганні, і ми хочемо повернутися до перемог. Не збираємося здаватися і хочемо вийти в плей-офф Ліги чемпіонів", - сказав він.
Гравець стверджує, що команда не думає про Лігу Європи.
"Реал в порядку. Він отримав ляпас, але в нашому протистоянні може трапитися все, що завгодно. Ми готові до будь-якого повороту подій", - додав Антоніо.
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Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Реал" розпочнеться о 19.55. Де дивитися гру по ТБ.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" у плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
- "Шахтар" напередодні матчу проти "Реала" повідомив, що у поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Мадридський Реал привіз до Києва 21 футболіста на матч проти Шахтаря.
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