Гравець стверджує, що команда не думає про Лігу Європи.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркос Антоніо прокоментував майбутній поєдинок проти мадридського "Реала" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Своїми очікуваннями він поділився в в інтерв'ю Marca.

"Ми готові вдруге обіграти Реал. Знаємо, що можемо повторити той успіх, якого ми досягли в Мадриді. Команда дуже зосереджена на цьому змаганні, і ми хочемо повернутися до перемог. Не збираємося здаватися і хочемо вийти в плей-офф Ліги чемпіонів", - сказав він.

Гравець стверджує, що команда не думає про Лігу Європи.

"Реал в порядку. Він отримав ляпас, але в нашому протистоянні може трапитися все, що завгодно. Ми готові до будь-якого повороту подій", - додав Антоніо.

Шахтар - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора