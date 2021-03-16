Перед "гірниками" стоїть завдання відіграти три пропущені м'ячі.

Донецький "Шахтар" 18 березня у Києві проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Рома.

У першому матчі "Шахтар" розгромно програв "Ромі", і тепер, на думку букмекерів, майже втратив шанси на вихід до чвертьфіналу.

На прохід "Роми" дається мінімальний коефіцієнт 1,01, тоді як на те, що далі все ж пройде "Шахтар" - 26,00.

Що стосується гри у відповідь, то тут "гірники" також не є фаворитами: на їх перемогу виставлено коефіцієнт 2,70, тоді як на "Рому" - 2,55. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,65.

Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Антон Дудар