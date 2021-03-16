Шахтар крупно програв у першому матчі / фото REUTERS
Донецький "Шахтар" 18 березня у Києві проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Рома.
У першому матчі "Шахтар" розгромно програв "Ромі", і тепер, на думку букмекерів, майже втратив шанси на вихід до чвертьфіналу.
На прохід "Роми" дається мінімальний коефіцієнт 1,01, тоді як на те, що далі все ж пройде "Шахтар" - 26,00.
Що стосується гри у відповідь, то тут "гірники" також не є фаворитами: на їх перемогу виставлено коефіцієнт 2,70, тоді як на "Рому" - 2,55. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,65.
Шахтар - Рома: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.
- Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.
- Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).
- "Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.
- У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.
- Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.
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