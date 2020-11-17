Роджер Харстолл хотів би, щоб "Швейцарія взяла три очки звичайним способом".

Лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл, який прийняв рішення про те, щоб помістити на карантин всю збірну України, через що матч проти Швейцарії був скасований, пояснив своє рішення.

Його слова наводить blick.ch.

"У команди було п'ять позитивних випадків до матчу з Німеччиною і три після. Інфікованих відразу помістили в ізоляцію. Після приїзду до Швейцарії вся українська делегація знову пройшла тестування. Воно показало ще один новий випадок, а також позитивні результати у трьох людей, у яких вже був коронавірус раніше. Тест може показати позитивний результат, навіть якщо хвороба пройшла і більше не вважається заразною", - сказав Харстолл.

"Ми виходимо з того, що концепція УЄФА була дотримана при проведенні тестів. Але я не можу це перевірити. Незважаючи на поточні результати тестів, є можливість, що люди з негативним результатом стануть позитивними по ходу тижня", - додав він.

За його словами, не виключено, що в українській збірній є люди, які вже заразилися, але "вірус ще не поширився так сильно, тому тест може показувати негативний результат":

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"Тому вся команда України зараз на карантині і не може зіграти зі Швейцарією. Нинішній команді заборонено виступати в Люцерні. Такий порядок. Молодіжний склад? Це має вирішувати УЄФА".

Харстолл підкреслив, що українським футболістам необов'язково залишатися в готелі на десять днів - "за певних умов" вони можуть відправитися додому.

Він також відповів на питання про те, наскільки складно було прийняти таке рішення:

"Тиск на мене обмежений, адже медичні факти зрозумілі. Я наполягаю на цьому рішенні на 100%. Звичайно, я б вважав за краще, щоб матч відбувся, а Швейцарія могла взяти три очки звичайним способом. Я говорю як приватна особа, але як лікар кантону скажу, що в таких обставинах це неможливо".

Харстолл заявив, що є футбольним уболівальником, але на нього "це не повинно впливати емоційно": "Мова йде про здоров'я".

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника.

Увечері 16 листопада збірна України здала нові тести на коронавірус. Вранці 17 листопада були отримані результати - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.

Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.

У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.

Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА.

Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.

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Автор: Антон Дудар