Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився міркуваннями про створення Суперліги.
Слова 75-річного наставника наводить видання Antena Sport.
"Це неприпустимо, щоб щось подібне сталося. В основі цих дискусій стоять американці, які хочуть робити те, що вони зробили в США. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розділені між акціонерами. Не думайте, що у великих команд досить структур для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що ці гроші підуть на поліпшення структури клубів", - вважає Мірча.
"Було б прикро. Футбол починався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він ріс. А тепер все стискається в міхур. Найприкріше, що зникає змагальний дух", - додав румун.
"Для футболу це найголовніше. Краса футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими командами. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу", - завершив думку Луческу.
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Водночас німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги й вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь в Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також наголосив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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