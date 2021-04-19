Румунський фахівець підкреслив, що футбол зароджувався як масовий спорт, а не бізнес.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився міркуваннями про створення Суперліги.

Слова 75-річного наставника наводить видання Antena Sport.

"Це неприпустимо, щоб щось подібне сталося. В основі цих дискусій стоять американці, які хочуть робити те, що вони зробили в США. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розділені між акціонерами. Не думайте, що у великих команд досить структур для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що ці гроші підуть на поліпшення структури клубів", - вважає Мірча.

"Було б прикро. Футбол починався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він ріс. А тепер все стискається в міхур. Найприкріше, що зникає змагальний дух", - додав румун.

"Для футболу це найголовніше. Краса футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими командами. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу", - завершив думку Луческу.

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Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Артем Будрін