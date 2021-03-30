Збірна України / фото REUTERS
Збірна України 31 березня проведе матч 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 - у Києві команда Андрія Шевченка прийматиме збірну Казахстану.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Казахстан.
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Україна - Казахстан: де дивитися матч
Стартовий свисток прозвучить о 21.45.
Пряму трансляцію протистояння української та казахстанської збірних можна буде подивитися на телеканалі "Україна".
Також трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Україна - Казахстан: перед матчем
- Збірна України у двох стартових турах кваліфікації набрала 2 очки. Спершу українці зіграли внічию з Францією (1:1), а потім з тим же рахунком вже на своєму полі завершили матч проти Фінляндії.
- Казахстан у відборі провів поки тільки один матч - 28 березня вдома казахи поступилися Франції з рахунком 0:2.
- Положення команд у групі D: Франція - 4 очки (2 гри), Фінляндія - 2 (2), Україна - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).
- Україна і Казахстан раніше один проти одного грали чотири рази. У відборі на ЧС-2006 українці виграли 2:1 і 2:0, а в кваліфікації на ЧС-2010 - 3:1 і 2:1.
- Українській збірній через травми в матчі не допоможуть Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Артем Бєсєдін та Андрій Ярмоленко. А Віталій Миколенко пропустить гру через дискваліфікацію.
- Матч судитимуть арбітри зі Словенії на чолі з Матеєм Югом. Матчі збірної України він раніше не обслуговував.
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