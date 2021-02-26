Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 16-го туру

"Шахтар" прийматиме "Зорю", а "Динамо" зіграє зі "Львовом".

З 26 по 28 лютого пройдуть матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу. У центральному матчі туру 28 лютого "Шахтар" прийматиме "Зорю". Розклад трансляцій 26 лютого 19.00. "Десна" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 1" 27 лютого 14.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Ворскла" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Колос" - "Рух" Трансляція - "Футбол 2" 28 лютого 14.00. "Минай" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Шахтар" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Львів" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур Після 15 турів у таблиці УПЛ лідирує "Динамо" (34 очки), яке на 1 пункт випереджає "Шахтар".

Аутсайдерами турніру є "Рух" і "Минай", які набрали по 10 очок.

УПЛ: результати всіх матчів попереднього, 15-го туру. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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