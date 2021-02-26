Шахтар прийматиме Зорю на Олімпійському / фото ФК Шахтар
З 26 по 28 лютого пройдуть матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу.
У центральному матчі туру 28 лютого "Шахтар" прийматиме "Зорю".
Розклад трансляцій
26 лютого
19.00. "Десна" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 1"
27 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Колос" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 2"
28 лютого
14.00. "Минай" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Шахтар" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Львів" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур
- Після 15 турів у таблиці УПЛ лідирує "Динамо" (34 очки), яке на 1 пункт випереджає "Шахтар".
- Аутсайдерами турніру є "Рух" і "Минай", які набрали по 10 очок.
- УПЛ: результати всіх матчів попереднього, 15-го туру.
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