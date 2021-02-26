Шахтар прийматиме Зорю на Олімпійському / фото ФК Шахтар

З 26 по 28 лютого пройдуть матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру 28 лютого "Шахтар" прийматиме "Зорю".

Розклад трансляцій

26 лютого

19.00. "Десна" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 1"

27 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Ворскла" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Колос" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 2"

28 лютого

14.00. "Минай" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Шахтар" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Львів" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

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Автор: Антон Дудар