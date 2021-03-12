Зоря спробує наблизитися до Динамо в таблиці / фото Динамо Київ

13 і 14 березня пройдуть матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У рамках цього туру пройде відразу два топ-матчі: "Шахтар" прийматиме "Десну", а "Зоря" зіграє з "Динамо". 

Розклад трансляцій

13 березня

14.00. "Минай" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Ворскла" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

14 березня

14.00. "Маріуполь" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Шахтар" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Зоря" - "Динамо"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Олександрія" - "Олімпік"

Трансляція - "Футбол 1"

Матч "Львів" - "Рух" перенесено

Українська Прем'єр-ліга: перед 18-м туром

  • Після 17 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (40 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
  • У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.
  • У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 17-го туру, таблиця.

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Автор: Антон Дудар