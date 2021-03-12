Зоря спробує наблизитися до Динамо в таблиці / фото Динамо Київ
13 і 14 березня пройдуть матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги.
У рамках цього туру пройде відразу два топ-матчі: "Шахтар" прийматиме "Десну", а "Зоря" зіграє з "Динамо".
Розклад трансляцій
13 березня
14.00. "Минай" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
14 березня
14.00. "Маріуполь" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Шахтар" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Зоря" - "Динамо"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Олександрія" - "Олімпік"
Трансляція - "Футбол 1"
Матч "Львів" - "Рух" перенесено
Українська Прем'єр-ліга: перед 18-м туром
- Після 17 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (40 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
- У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.
- У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 17-го туру, таблиця.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram