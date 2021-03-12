Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 18-го туру

У центральному матчі туру "Зоря" прийматиме "Динамо".

13 і 14 березня пройдуть матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги. У рамках цього туру пройде відразу два топ-матчі: "Шахтар" прийматиме "Десну", а "Зоря" зіграє з "Динамо". Розклад трансляцій 13 березня 14.00. "Минай" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Ворскла" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 14 березня 14.00. "Маріуполь" - "Колос" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Шахтар" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Зоря" - "Динамо" Трансляція - "2+2" 19.30. "Олександрія" - "Олімпік" Трансляція - "Футбол 1" Матч "Львів" - "Рух" перенесено Українська Прем'єр-ліга: перед 18-м туром Після 17 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (40 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".

У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 17-го туру, таблиця. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter