Динамо залишилося зробити один крок до чемпіонства / фото Динамо Київ

З 23 по 25 квітня пройдуть матчі 23-го туру чемпіонату України.

Розклад трансляцій

23 квітня

19.00. "Маріуполь" - " Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

24 квітня

17.00. "Колос" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Дніпро-1" - "Минай"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Львів" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 2"

25 квітня

14.00. "Зоря" - "Олімпік"

Трансляція - УНІАН ТБ

17.00. "Олександрія" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Динамо - "Інгулець"

Трансляція - "2+2"

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  • За чотири тури до фінішу чемпіонату "Динамо" на 10 очок випереджає "Шахтар" і за підсумками 23-го туру може достроково стати чемпіоном.
  • У зоні вильоту йде "Рух" (17 очок), але має на матч менше, ніж у "Миная" (18 очок).
  • У гонці бомбардирів лідирує форвард "Ворскли" Владислав Кулач - 13 голів.

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Автор: Антон Дудар