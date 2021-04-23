Динамо залишилося зробити один крок до чемпіонства / фото Динамо Київ
З 23 по 25 квітня пройдуть матчі 23-го туру чемпіонату України.
Розклад трансляцій
23 квітня
19.00. "Маріуполь" - " Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
24 квітня
17.00. "Колос" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Дніпро-1" - "Минай"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Львів" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 2"
25 квітня
14.00. "Зоря" - "Олімпік"
Трансляція - УНІАН ТБ
17.00. "Олександрія" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Динамо - "Інгулець"
Трансляція - "2+2"
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- За чотири тури до фінішу чемпіонату "Динамо" на 10 очок випереджає "Шахтар" і за підсумками 23-го туру може достроково стати чемпіоном.
- У зоні вильоту йде "Рух" (17 очок), але має на матч менше, ніж у "Миная" (18 очок).
- У гонці бомбардирів лідирує форвард "Ворскли" Владислав Кулач - 13 голів.
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