Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 23-го туру

"Динамо" вже в цьому турі може оформити чемпіонський титул.

З 23 по 25 квітня пройдуть матчі 23-го туру чемпіонату України. Розклад трансляцій 23 квітня 19.00. "Маріуполь" - " Рух" Трансляція - "Футбол 1" 24 квітня 17.00. "Колос" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Дніпро-1" - "Минай" Трансляція - УНІАН ТБ 19.30. "Львів" - "Десна" Трансляція - "Футбол 2" 25 квітня 14.00. "Зоря" - "Олімпік" Трансляція - УНІАН ТБ 17.00. "Олександрія" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Динамо - "Інгулець" Трансляція - "2+2" Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 22-го туру, таблиця Українська Прем'єр-ліга: перед 23-м туром За чотири тури до фінішу чемпіонату "Динамо" на 10 очок випереджає "Шахтар" і за підсумками 23-го туру може достроково стати чемпіоном.

У зоні вильоту йде "Рух" (17 очок), але має на матч менше, ніж у "Миная" (18 очок).

У гонці бомбардирів лідирує форвард "Ворскли" Владислав Кулач - 13 голів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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