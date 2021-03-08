Дніпро-1 - Олександрія / фото УПЛ

"Дніпро-1" та "Олександрія" зустрічалися в рамках 17-го туру чемпіонату України.

Матч завершився без забитих голів - 0:0. 

Після цієї гри у "Дніпра-1" - 16 очок і 10-е місце в таблиці, у "Олександрії" - 23 очки та шоста позиція.

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 0:0

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Автор: Будрін Артем