Дніпро-1 - Олександрія / фото УПЛ
"Дніпро-1" та "Олександрія" зустрічалися в рамках 17-го туру чемпіонату України.
Матч завершився без забитих голів - 0:0.
Після цієї гри у "Дніпра-1" - 16 очок і 10-е місце в таблиці, у "Олександрії" - 23 очки та шоста позиція.
"Дніпро-1" - "Олександрія" - 0:0
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