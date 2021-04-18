З 16 по 18 квітня пройшли матчі 22-го туру чемпіонату України.
У центральному матчі туру "Динамо" здолало "Шахтар" і на 10 очок відірвалося від "гірників" в чемпіонській гонці.
Результати матчів
"Львів" - "Олександрія" - 3:1
Голи: Ернест, 39, Білик, 43 (автогол), Нич, 55 - Устименко, 30
"Шахтар" - "Динамо" - 0:1
Гол: Де Пена, 38 (з пенальті)
"Ворскла" - "Зоря" - 4:2
Голи: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 - Тілль, 79 (автогол), Фаворов, 90+3
"Минай" - "Десна" - 3:1
Голи: Нурієв, 24 (з пенальті), 39, Пиняшко, 50 - Імереков, 56
"Інгулець" - "Рух" - 0:0
"Маріуполь" - "Олімпік" - 1:1
Голи: Кулаков, 5 - Нкенг, 26 (з пенальті)
"Колос" - "Дніпро-1" - 1:1
Голи: Мілько, 27 - Чуже, 43
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай "(відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух" (відбудеться 28 квітня).
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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