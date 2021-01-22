Тренер футбольного клубу "Форест Рейнджерс" Чарльз Чілеш помочився на штангу воріт перед матчем чемпіонату Замбії.
Про це повідомляє The New Daily.
Перед початком зустрічі Чілеш, який є тренером воротарів, вирішив провести якийсь ритуал. Він пішов до воріт і спершу окропив їх рідиною з пляшки. Але на цьому Чилеш не зупинився - він підійшов до штанги і помочився на неї.
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Після цього до Чілеша підійшли люди у військовій формі, які повели його з поля.
Футбольна асоціація Замбії виступила з офіційною заявою, в якій говориться, що Чілеш звинувачується в неспортивній поведінці через "розбризкування невідомої речовини в ворота і сечовипускання або симуляцію сечовипускання на одну зі стійок". Його дії визнані несумісними з цінностями і чесною грою, яких дотримується ФІФА і ФАЗ.
У зв'язку з цим тренера відсторонили до кінця сезону.
Варто відзначити, що ритуал Чілеша не допоміг його команді - "Рейнджерс" програли команді "Прізон Леопардс" з рахунком 0:2.
The Football Association of Zambia (FAZ) has suspended Forest Rangers Football Club goalkeeping coach Charles Chileshe for unsporting conduct during a FAZ/MTN Super Division Week 13 fixture between Prison Leopards and Forest Rangers at President stadium in Kabwe on Saturday. pic.twitter.com/8F1i5S5hIi— #Mr-Zambian-Football (@Mubajnr) January 18, 2021
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