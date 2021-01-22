Своєрідний ритуал не допоміг його команді.

Тренер футбольного клубу "Форест Рейнджерс" Чарльз Чілеш помочився на штангу воріт перед матчем чемпіонату Замбії.

Про це повідомляє The New Daily.

Перед початком зустрічі Чілеш, який є тренером воротарів, вирішив провести якийсь ритуал. Він пішов до воріт і спершу окропив їх рідиною з пляшки. Але на цьому Чилеш не зупинився - він підійшов до штанги і помочився на неї.

Читайте також"Не контролював себе": у Туреччині футболіст заробив вилучення через смартфон (відео)

Після цього до Чілеша підійшли люди у військовій формі, які повели його з поля.

Футбольна асоціація Замбії виступила з офіційною заявою, в якій говориться, що Чілеш звинувачується в неспортивній поведінці через "розбризкування невідомої речовини в ворота і сечовипускання або симуляцію сечовипускання на одну зі стійок". Його дії визнані несумісними з цінностями і чесною грою, яких дотримується ФІФА і ФАЗ.

У зв'язку з цим тренера відсторонили до кінця сезону.

Варто відзначити, що ритуал Чілеша не допоміг його команді - "Рейнджерс" програли команді "Прізон Леопардс" з рахунком 0:2.

The Football Association of Zambia (FAZ) has suspended Forest Rangers Football Club goalkeeping coach Charles Chileshe for unsporting conduct during a FAZ/MTN Super Division Week 13 fixture between Prison Leopards and Forest Rangers at President stadium in Kabwe on Saturday. pic.twitter.com/8F1i5S5hIi — #Mr-Zambian-Football (@Mubajnr) January 18, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар