Чарльз Чілеш провів ритуал / скріншот

Тренер футбольного клубу "Форест Рейнджерс" Чарльз Чілеш помочився на штангу воріт перед матчем чемпіонату Замбії.

Про це повідомляє The New Daily.

Перед початком зустрічі Чілеш, який є тренером воротарів, вирішив провести якийсь ритуал. Він пішов до воріт і спершу окропив їх рідиною з пляшки. Але на цьому Чилеш не зупинився - він підійшов до штанги і помочився на неї.

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Після цього до Чілеша підійшли люди у військовій формі, які повели його з поля.

Футбольна асоціація Замбії виступила з офіційною заявою, в якій говориться, що Чілеш звинувачується в неспортивній поведінці через "розбризкування невідомої речовини в ворота і сечовипускання або симуляцію сечовипускання на одну зі стійок". Його дії визнані несумісними з цінностями і чесною грою, яких дотримується ФІФА і ФАЗ.

У зв'язку з цим тренера відсторонили до кінця сезону.

Варто відзначити, що ритуал Чілеша не допоміг його команді - "Рейнджерс" програли команді "Прізон Леопардс" з рахунком 0:2.

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Автор: Антон Дудар