За інформацією ЗМІ, в послугах українського тренера зацікавлений "Челсі".

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов прокоментував інформацію ЗМІ про те, що "Челсі" розглядає кандидатуру Андрія Шевченка на пост головного тренера команди.

Слова Протасова наводить meta-ratings.com.ua.

"Ми щоразу не можемо в УАФ реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби. Не так давно вже була схожа історія з "Міланом". Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт", - сказав Протасов.

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"Зараз на носі підготовка до Євро і вся увага тренера зосереджена на цьому турнірі. Тому вболівальники можуть бути спокійні", - додав він.

Також Протасов відповів на питання, чи можливо, щоб Шевченко поєднував роботу в збірній і клубі:

"Суміщення роботи в клубі і збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити".

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти пропуску лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер заявив, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

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Автор: Антон Дудар