Перший віце-президент УАФ Олег Протасов прокоментував інформацію ЗМІ про те, що "Челсі" розглядає кандидатуру Андрія Шевченка на пост головного тренера команди.
Слова Протасова наводить meta-ratings.com.ua.
"Ми щоразу не можемо в УАФ реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби. Не так давно вже була схожа історія з "Міланом". Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт", - сказав Протасов.
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"Зараз на носі підготовка до Євро і вся увага тренера зосереджена на цьому турнірі. Тому вболівальники можуть бути спокійні", - додав він.
Також Протасов відповів на питання, чи можливо, щоб Шевченко поєднував роботу в збірній і клубі:
"Суміщення роботи в клубі і збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити".
Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України
- Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.
- У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.
- Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.
- Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти пропуску лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.
- Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер заявив, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.
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