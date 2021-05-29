В'ячеслав Шевчук демонстрував агресивну поведінку.

Ввечері 28 травня в Печерському районі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульна поліція зупинила дорогу іномарку, де сидів напідпитку екс-футболіст "Шахтаря" та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.

Про це повідомляє dtp.ua.

Колишній лівий захисник "гірників" мав всі ознаки алкогольного сп'яніння, але тест на вміст алкоголю у крові він проходити відмовився. Окрім цього, Шевчук показував зухвалу поведінку: він штовхав співробітників правоохоронних органів та кричав "Дай попісяти".

Працівники поліції затримали Шевчука та повезли у відділок.

Судячи з усього, В'ячеслав повертався додому з НСК "Олімпійський", де був захід присвячений представленню фотокниги до 85-річчя "Шахтаря" та прем'єрний показ документального фільму "Донецьк і його команда".

В'ячеслав Шевчук: кар'єра футболіста й тренера

42-річний захисник зробив собі ім'я та чудову репутацію гравця з бійцівським характером в донецькому "Шахтарі". Шевчук захищав кольори "гірників" з 2005 по 2016 рік.

З донеччанами Слава 7 разів ставав чемпіоном України, а також 5 разів брав Кубок країни. Також він має три Суперкубки України та перемогу в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.

Шевчук спробував себе тренером, але довго не протримався. У сезоні 2018/19 Слава очолював "Олімпік", а потім повернувся працювати експертом на телебачення.

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Автор: Артем Будрін