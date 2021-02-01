Коваленко зворушливо попрощався з рідним клубом.

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко зворушливо попрощався з "Шахтарем". 24-річний гравець під мінорні ноти розлучається з партнерами та тренерським штабом.

Це стало відомо з його інтерв'ю для офіційного сайту ФК "Шахтар".

У відповідь Віктор отримав побажання успіху та емоційну підтримку.

"Я зараз трохи засмучений, що йду з цього великого клубу. Проте розумію, що йду до італійського чемпіонату, до гарної команди. Топ-команди, можна сказати. Для мене це крок уперед. Звісно, я сумуватиму за "Шахтарем" – це як мій другий дім", - прокоментував Коваленко.

На запитання як буде прощатися, Віктор сказав:

"Головне, не заплакати. Скільки я тут провів, скільки було приємних емоцій і не дуже приємних, коли програвали… Моя часточка серця залишиться тут".

Півзахисник дуже шкодує, що жодного разу не зіграв на "Донбас Арені", а тому вірить, що така нагода з'явиться в нього.

"Я сподіваюсь, що ми таки зіграємо на "Донбас Арені". Можливо, я зіграю проти "Шахтаря", а може, ще й повернусь сюди. Хочу всім подякувати!", - завершив позитивною думкою Коваленко.

Нагадаємо, що "Аталанта" викупила контракт Коваленка у "Шахтаря".

Умови угоди з українцем не розголошуються.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок країни і двічі - Суперкубок.

У сезоні 2020-2021 в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем