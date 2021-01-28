Коваленко вже незабаром може стати партнером Малиновського по команді.

Італійська "Аталанта" чимшвидше хоче отримати півзахисника "Шахтаря" і збірної України Віктора Коваленко.

Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо у Тwitter.

За його словами, "Аталанта" має твердий намір завершити трансфер Віктора Коваленко до кінця січневого трансферного вікна.

Раніше чинний бронзовий призер чемпіонату Італії узгодив деталі переходу 24-річного українця влітку. Проте плани змінилися у зв'язку з продажем аргентинського хавбека Алехандро Гомеса в іспанську "Севілью".

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Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні особисто зацікавлений у послугах Коваленка. Зауважимо, що "Аталанта", навідміну від "Шахтаря", пробилася до 1/8 Ліги чемпіонів та вже в лютому зіграє проти мадридського "Реалу".

Нагадаємо, що за "Аталанту" вже виступає інший українець та теж вихованець донецького "Шахтаря" - Руслан Малиновський.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Будрін Артем