Італійська "Аталанта" чимшвидше хоче отримати півзахисника "Шахтаря" і збірної України Віктора Коваленко.
Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо у Тwitter.
За його словами, "Аталанта" має твердий намір завершити трансфер Віктора Коваленко до кінця січневого трансферного вікна.
Раніше чинний бронзовий призер чемпіонату Італії узгодив деталі переходу 24-річного українця влітку. Проте плани змінилися у зв'язку з продажем аргентинського хавбека Алехандро Гомеса в іспанську "Севілью".
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Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні особисто зацікавлений у послугах Коваленка. Зауважимо, що "Аталанта", навідміну від "Шахтаря", пробилася до 1/8 Ліги чемпіонів та вже в лютому зіграє проти мадридського "Реалу".
Нагадаємо, що за "Аталанту" вже виступає інший українець та теж вихованець донецького "Шахтаря" - Руслан Малиновський.
Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"
- 24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".
- З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.
- У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.
- Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".
- У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.
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