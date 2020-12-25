Віктор Коваленко вже домовився з "Аталантою".

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко перейде в італійську "Аталанту".

Раніше інформацію про можливий трансфер поширили італійські ЗМІ. Тепер же про це повідомляє авторитетний портал Goal.com.

"Джерела підтвердили нам, що Коваленко, контракт якого з українською командою закінчується в червні 2021 року, прийшов до угоди з "Аталантою", - зазначили в Goal.com.

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За інформацією джерела, український футболіст вже уклав попередній контракт з клубом Серії А.

Очікується, що Коваленко приєднається до "Аталанти" після закінчення сезону, проте не виключено, що італійський клуб спробує домовитися з "Шахтарем" про перехід гравця вже в січні.

Нагадаємо, за "Аталанту" вже виступає інший українець - Руслан Малиновський.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар