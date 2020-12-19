Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в італійській "Аталанті".
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, італійський клуб планує підписати контракт з Коваленком на чотири роки.
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При цьому повідомляється, що з українцем вже практично підписаний попередній контракт.
Раніше, за інформацією ЗМІ, Коваленко відмовився продовжувати контракт з "Шахтарем", який у нього закінчується влітку 2021 року.
Очікується, що трансфер відбудеться влітку, коли півзахисник зможе покинути "Шахтар" в статусі вільного агента.
Нагадаємо, за "Аталанту" вже виступає інший українець - Руслан Малиновський.
Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"
- 24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".
- З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.
- У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.
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