Віктор Коваленко може стати одноклубником Руслана Малиновського.

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в італійській "Аталанті".

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, італійський клуб планує підписати контракт з Коваленком на чотири роки.

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При цьому повідомляється, що з українцем вже практично підписаний попередній контракт.

Раніше, за інформацією ЗМІ, Коваленко відмовився продовжувати контракт з "Шахтарем", який у нього закінчується влітку 2021 року.

Очікується, що трансфер відбудеться влітку, коли півзахисник зможе покинути "Шахтар" в статусі вільного агента.

Нагадаємо, за "Аталанту" вже виступає інший українець - Руслан Малиновський.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар