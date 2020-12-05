Ярмоленко одужав від коронавірусу / фото twitter.com/WestHam
Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко одужав від коронавірусу.
Півзахисник повернувся до тренувань з англійською командою. Про це він написав у своєму Instagram.
Про те, що Ярмоленко вже займався в загальній групі, повідомив і офіційний Twitter лондонського клубу.
"Ярмоленко одужав, він тренувався з нами останні кілька днів. Хороша новина для нас - він повернувся, у формі і здоровий", - розповів головний тренер Вест Хема Девід Мойес.
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Коронавірус у Ярмоленка: історія хвороби
- Хавбек здав позитивний тест на коронавірус у розташуванні збірної України перед матчем Ліги Націй проти Німеччини 13 листопада.
- Через хворобу Ярмоленко пропустив ігри чепіонату з "Шеффілд Юнайтед" і "Астон Віллою".
- Сьогодні "молотки" зустрінуться з Манчестер Юнайтед в рамках 11 туру АПЛ.
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