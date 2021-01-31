Євген Селезньов недовго виступав за "Колос"

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов більше не є гравцем "Колоса" з Ковалівки.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

За його словами, Селезньова вигнали з команди через "грубе порушення режиму".

"Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок - гравця відрахували з команди", - написав Бурбас.

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Він також зазначив, що 35-річний Селезньов вже покинув розташування "Колоса" на зборі в Туреччині і попрямував до Києва.

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин прокоментував інформацію про відрахування Селезньова сайту ua-football.com:

"Я не буду про це говорити. Це моя позиція", - сказав Костишин.

Додамо, що 31 січня Селезньов вийшов в основі "Колоса" на спаринг з брестським "Рухом", але був замінений вже на 10-й хвилині.

Цікаво, що напередодні Селезньов розповів про те, що чекає зустрічі в Туреччині зі своїм другом Артемом Мілевським. "Якщо побачимося, то Україна втратить ще двох футболістів", - говорив Селезньов. Правда, додав, що у них немає в планах напиватися: "Ні, ми змінилися. Він сильно правильний став, як і я".

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

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Автор: Антон Дудар