У Йожефа Сабо песимістичні очікування.

Авторитетний український тренер Йожеф Сабо поділився очікуваннями від результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи для українських клубів.

Про це повідомляє Meta-ratings.

"Гра "Динамо" з "Брюгге" показала, що у динамівців є великі труднощі з грою в атаці. Буквально один свій момент команда реалізувала, але в цілому гра в атакувальних діях у киян не виходила. Її не було. Видно, що Луческу створив зараз команду, яка грає з прицілом на оборону, головне завдання - не пропустити, а попереду вже як вийде. Команда вичікує", - вважає Сабо.

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"Думаю, в протистоянні з "Вільярреалом" шансів у "Динамо" небагато. Іспанці фаворити й, швидше за все, пройдуть нашу команду. Оптимізм, звичайно, добре, але потрібно реально дивитися на речі. Змагатися з іспанцями динамівцям буде складно", - з песимізмом дивиться в майбутнє досвідчений фахівець.

"Що стосується "Шахтаря", то тут в першу чергу буде протистояння двох португальських тренерів. Фонсека стабілізував гру "Роми", в Серії А вона бореться за високі місця. Але якщо "Шахтар" з римлянами збирається грати так, як в матчі-відповіді з "Маккабі", йому нічого не світить", - сказав 80-річний експерт.

Зауважимо, що Сабо з перервами тренував київське "Динамо" тричі. У 1992 році, потім з 1994 по 1997 рік, а також з 2004 по 2005.

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"Шахтар" і "Динамо" в плей-офф Ліги Європи: головне

І "Шахтар", і "Динамо" опинилися в плей-офф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

"Динамо" в першому раунді плей-офф ЛЄ вдалося обіграти "Брюгге" - 1:1 і 1:0.

"Динамо" і "Шахтар" разом пробилися в 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009 - тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.

Президент України Володимир Зеленський побажав "Динамо" і "Шахтарю" зустрітися у фіналі Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем