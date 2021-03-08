Порту - Ювентус / фото REUTERS
9 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться "Ювентус" та "Порту". Матч пройде на домашньому стадіоні італійців - "Альянц Стейдіум" в Турині.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Порту.
Нагадаємо, що у першому поєдинку чемпіони Португалії сенсаційно перемогли з рахунком 2:1.
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Ювентус - Порту: де дивитися матч
Пряму трансляцію матчу "Ювентус" - "Порту" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".
Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
"Ювентус" - "Порту": перед матчем
- "Ювентус" з 15 очками вийшов у плей-офф з першого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ, "Ференцварош" та каталонську "Барселону" за особистими зустрічами.
- "Порту" набрав 13 очок у непростій групі з "Марселем", "Манчестер Сіті" і "Олімпіакосом" і посів друге місце.
- "Ювентус" і "Порту" вже перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Це було у 2017 році. Тоді загальний рахунок за підсумками двох матчів був 3:0 на користь "Ювентуса".
- Андреа Пірло не зможе розраховувати на Пауло Дібалу, Родріго Бентанкура й Джорджо К'єлліні, які в лазареті у туринців.
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