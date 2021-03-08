Ювентус - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У чемпіона Італії не залишається вибору, окрім того, як перемагати.

9 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться "Ювентус" та "Порту". Матч пройде на домашньому стадіоні італійців - "Альянц Стейдіум" в Турині. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Порту. Нагадаємо, що у першому поєдинку чемпіони Португалії сенсаційно перемогли з рахунком 2:1. Читайте такожЮвентус - Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Ювентус - Порту: де дивитися матч Пряму трансляцію матчу "Ювентус" - "Порту" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Початок зустрічі - о 22.00. "Ювентус" - "Порту": перед матчем "Ювентус" з 15 очками вийшов у плей-офф з першого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ, "Ференцварош" та каталонську "Барселону" за особистими зустрічами.

"Порту" набрав 13 очок у непростій групі з "Марселем", "Манчестер Сіті" і "Олімпіакосом" і посів друге місце.

"Ювентус" і "Порту" вже перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Це було у 2017 році. Тоді загальний рахунок за підсумками двох матчів був 3:0 на користь "Ювентуса".

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