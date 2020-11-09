Команда у складі 25 футболістів приступила до роботи.

Збірна України провела перше тренування перед товариським матчем з командою Польщі.

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Про це повідомляє УАФ.

Вранці всі футболісти здали тести на коронавірус. Один з результатів виявився позитивним - у центрального захисника "Динамо" Дениса Попова. В останні дні також стало відомо, що через травми збір пропустять форвард "Коньяспора" Артем Кравець і захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко. У обох травми.

Вже ввечері команда у складі 25 футболістів під керівництвом Андрія Шевченка зібралася на УТК імені Баннікова і приступила до роботи.

Збірна України: матчі в листопаді

Гра на виїзді з Польщею 11 листопада стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021.

14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав до команди двох воротарів.

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Автор: Данило Слесь