Бельгійці продовжують очолювати рейтинг, а Німеччина не потрапила навіть у найкращі десять.

Національна збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА посіла 24-ту сходинку.

Рейтинг можна побачити на офіційному сайті ФІФА.

Україна втримала 24-ту позицію, на якій опинялася минулі два рази.

Зауважимо, що майбутній суперник українців на Євро-2020 Австрія розташувалася по сусідству - на 23-му місці. Нідерланди опустилися на 16-у сходинку, а Північна Македонія піднялася на 62-у позицію.

Серед конкурентів "синьо-жовтих" по відбірковому циклу до чемпіонату світу найкраща позиція у Франції, яка займає друге місце та поступається лише Бельгії. Фінляндія 54-та, Боснія і Герцеговина - 55-та, Казахстан - 124-й.

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Збірна України: останні новини

Україна стартувала у відборі на ЧС-2022 трьома нічиїми: 1:1 з французами, 1:1 з фінами та 1:1 з казахами. Свій наступний матч у кваліфікації до ЧС-2022 збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

Українські клуби пішли на зустріч збірній та погодились завершити сезон УПЛ в стислі терміни.

Футболісти збірної України нещодавно приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи-2020.

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Автор: Будрін Артем