Збірна України / фото REUTERS

Національна збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА посіла 24-ту сходинку.

Рейтинг можна побачити на офіційному сайті ФІФА.

Україна втримала 24-ту позицію, на якій опинялася минулі два рази.

fifa.com
fifa.com

Зауважимо, що майбутній суперник українців на Євро-2020 Австрія розташувалася по сусідству - на 23-му місці. Нідерланди опустилися на 16-у сходинку, а Північна Македонія піднялася на 62-у позицію.

Серед конкурентів "синьо-жовтих" по відбірковому циклу до чемпіонату світу найкраща позиція у Франції, яка займає друге місце та поступається лише Бельгії. Фінляндія 54-та, Боснія і Герцеговина - 55-та, Казахстан - 124-й.

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Автор: Будрін Артем