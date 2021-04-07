Національна збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА посіла 24-ту сходинку.
Рейтинг можна побачити на офіційному сайті ФІФА.
Україна втримала 24-ту позицію, на якій опинялася минулі два рази.
Зауважимо, що майбутній суперник українців на Євро-2020 Австрія розташувалася по сусідству - на 23-му місці. Нідерланди опустилися на 16-у сходинку, а Північна Македонія піднялася на 62-у позицію.
Серед конкурентів "синьо-жовтих" по відбірковому циклу до чемпіонату світу найкраща позиція у Франції, яка займає друге місце та поступається лише Бельгії. Фінляндія 54-та, Боснія і Герцеговина - 55-та, Казахстан - 124-й.
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Збірна України: останні новини
- Україна стартувала у відборі на ЧС-2022 трьома нічиїми: 1:1 з французами, 1:1 з фінами та 1:1 з казахами. Свій наступний матч у кваліфікації до ЧС-2022 збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.
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Футболісти збірної України нещодавно приміряли офіційні костюми, в яких делегація команди поїде на чемпіонат Європи-2020.
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